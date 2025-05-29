Площадь тления на свалке под Ейском уменьшилась вдвое
Площадь тления на полигоне ТБО под Ейском уменьшилась до 500 кв. м. За два дня работ по ликвидации возгорания специалистам удалось сократить очаг в два раза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сейчас открытого огня на свалке нет. Сотрудники экстренных служб продолжают рекультивацию территории.
В операции задействованы семь единиц специальной техники и девять спасателей. Возгорание произошло 26 мая в 22:20.