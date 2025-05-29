Суд отказал чайковскому Газпрому в деле о самовольной постройке в Миндерево

Малопургинский райсуд Удмуртии отказался признать жилой дом возле газопровода в деревне Миндерево самовольной постройкой по иску ООО «Газпром трансгаз Чайковский», сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жилой дом ответчиков — местных жителей — находится менее чем в 350 м от газопровода «Ямбург-Елец 1» и попадает в зону минимальных расстояний до производственного объекта. При этом, считает суд, собственник газопровода сам нарушил требования СНиП в 1986 году, поскольку на момент строительства газопровода в Миндерево уже существовала ул. Полевая. «Следовательно, при проектировании газопровода его собственник был обязан учесть зону минимальных расстояний до границы населенного пункта»,— указано в сообщении.

Кроме того, суд указал со ссылкой на СНиП, что зона минимальных расстояний в размере 350 м устанавливается до населенного пункта, а жилой дом таковым не является, следовательно, к значит к нему нельзя применить эту норму. Также инстанция пришла к выводу о недобросовестном поведении истца, который узнал о строительстве жилого дома в 2020 году, однако обратился в суд лишь после введения жилья в эксплуатацию.

В исковых требованиях компании, в числе которых признание жилого дома самовольной постройкой, отказано в полном объеме.