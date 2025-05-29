Саратовчанка стала фигуранткой дела о мошенничестве при получении соцвыплат

В Саратове в отношении женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Октябрьского района Саратова выяснила, что фигурантка подала заявление о назначении ей ежемесячной выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка. Денежные средства ей выплачивали до марта текущего года.

Также стало известно, что ее ребенок с мая минувшего года по февраль нынешнего находился на полном государственном обеспечении в ГУЗ «Специализированный дом ребенка» г. Саратов. Ранее суд постановил ограничить мать в родительских правах. При этом она продолжала получать выплаты.

В общей сложности речь идет о сумме более 136 тыс. руб. Своему ребенку женщина материально не помогала, тратила деньги на себя. Прокуратура Октябрьского района Саратова контролирует ход расследования уголовного дела.

Павел Фролов