В Ярославской области грузовикам запретили проезд по мосту

В Брейтове на мосту через Сить введены ограничения на движение транспорта, максимальная масса которого превышает 12 тонн. Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в апреле на мосту выявили повреждение дорожного полотна. Сразу по сооружению было организовано реверсивное движение, мост обследовали специалисты и заключили, что по мосту могут передвигаться машины, вес которых не превышает 16 тонн. Теперь этот показатель будет ниже.

«В Брейтове на мосту через реку Сить с 29 мая будет ограничена максимальная масса автотранспортных средств до 12 тонн. Будет установлена ограничительная конструкция, которая не позволит проехать машинам с превышением габаритов. В настоящее время прорабатывается вопрос разработки проектной документации на реконструкцию мостового сооружения и организации дальнейших капиталоемких работ»,— сообщили в профильном министерстве.

Для большегрузов разработали схему объезда по дороге «Брейтово – Покровское на Сити – Станилово – Бутовская».

Алла Чижова