В Новороссийске пройдут военные учения вечером 29 мая

Жителей Новороссийска предупреждают о военных учениях, которые запланированы на вечер 29 мая, в акватории морского порта. Об этом сообщил Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Учения пройдут в период с 21:00 по 23:00. Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы. Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.

При проведении стрельб запрещается плавание маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные суда и надувные плавсредства. Под запрет попадают и плавсредства для занятий спортом на воде, включая гидроциклы, виндсерфинг, сапборд, а также любые виды подводных работ и водолазные спуски.

Алена Воробьева