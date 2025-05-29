На охрану ИжГТУ и его учреждений в 2025-2026 годах направят свыше 59 млн рублей

59,4 млн руб. направят на услуги частной охраны в Ижевском государственном техническом университете (ИжГТУ) и связанных с ним учреждениях с середины 2025-го до середины 2026 года, следует из аукциона на портале госзакупок. Торги разместили 28 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Под охрану попадают все корпуса ИжГТУ, кафе «Студенческое», студенческие поликлиника и городок, общежития, одноименный санаторий-профилакторий. Также в список вошли спортивный комплекс «Буревестник», дворец студентов «Интеграл», Камбарский машиностроительный колледж и другие учреждения.

Из проекта контракта следует, что у сотрудников охраны не будет оружия. Также им запрещено использование спецсредств. В частности, охранники будут осуществлять контрольно-пропускной режим, следить за порядком и проводить обходы территорий. В случае ЧП — информировать дежурно-диспетчерскую службу Управления комплексной безопасности ИжГТУ. Подрядчика определят 9 июня.