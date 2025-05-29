Астраханская экс-чиновница получила 7,5 лет колонии за мошенничество и взятку

Ахтубинский районный суд Астраханской области вынес приговор в отношении бывшего директора службы обеспечения деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Знаменск по уголовному делу о мошенничестве и получении взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 159, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурантка получила 7,5 лет колонии общего режима. Ее оштрафовали в размере трехкратной суммы взятки. Также ей запрещено в течение четырех лет занимать определенные должности.

Как выяснилось, после получения фигуранткой коммерческого предложения на поставку электродвигателя от гендиректора частной организации она потребовала от него взятку за положительное решение по заключению контракта. Тому пришлось пойти на это. Свыше 210 тыс. руб. предприниматель передал чиновнице в декабре 2022 года.

Также стало известно, что фигурантка трудоустроила в подведомственную структуру местную жительницу, которая на работу не ходила. Вместе с тем она получала зарплату. Речь идет в общей сложности о сумме порядка 50 тыс. руб.

Павел Фролов