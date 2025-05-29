Парламент Красноярского края отложил принятие закона об обращении с животными

Депутаты законодательного собрания сняли с рассмотрения вопрос о принятии во втором чтении закона «О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными на территории Красноярского края». Сессия регионального парламента проходит 29 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Снять вопрос предложил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виталий Дроздов («Единая Россия»). «Вчера перед сессией консультировался с коллегами в Государственной думе. Мне пояснили, что есть вероятность и немаленькая, что уже весенняя сессия Госдумы все-таки поменяет федеральное законодательство существенно. Для того, чтобы наш закон вдруг не оказался противоречащим федеральному законодательству, я предлагаю сделать еще небольшую паузу, подождать итогов весенней сессии Госдумы, и потом к нашему вопросу вернуться»,— пояснил он.

Как писал «Ъ-Сибирь», в первом чтении закон был принят в декабре 2024 года. Он дает право умерщвлять безнадзорных животных, которые проявляют агрессию и нападают на людей. «Уверен, что часть жителей Красноярского края воспримут это с энтузиазмом, а часть нас осудит за волокиту. Тем не менее, мне кажется, принимаемые нами решения должны приниматься с учетом всех обстоятельств»,— прокомментировал предложение спикер, также единоросс Алексей Додатко.

За то, чтобы исключить вопрос из повестки дня, проголосовало 36 депутатов из 41.

Валерий Лавский