Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому возбудить уголовное дело по факту нападения мужчины на группу детей в одном из дворов в Казани. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении мужчины на детей в Казани

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении мужчины на детей в Казани

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По сообщению ряда СМИ, мужчина, проживающий в одном из жилых домов, нападает на детей во дворе, применяя перцовый баллончик. Также сообщается, что этот человек ранее проявлял агрессию в отношении соседей по многоэтажному дому, избивая их.

Артём Дергунов