Задержан начальник управления вневедомственной охраны по Новосибирской области

По подозрению в коррупции задержан начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшан Курбанов. В отношении полковника расследуется уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от семи до 12 лет лишения свободы), рассказал «Ъ-Сибирь» источник, не уточнив, какая сумма фигурирует в деле. В ближайшее время высокопоставленному росгвардейцу изберут меру пресечения.

Получить комментарий следственных органов, Росгвардии по Новосибирской области пока не удалось.

Илья Николаев