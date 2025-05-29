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В Ростове полиция устанавливает обстоятельства драки в ЖК «Екатерининский»

В Ростове полицейские выясняют обстоятельства драки, произошедшей в жилом комплексе «Екатерининский» в Западном жилом массиве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что прибывший на место патруль не обнаружил на месте участников конфликта. Тем не менее правоохранители устанавливают их личности, изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных очевидцев.

Константин Соловьев

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