Новый завод на месте обанкротившегося НФТ второй год не может выбраться из убытков

ООО «Альянсспецмаш» (АСМ) поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток общества сократился на 4% и составил 227,9 млн руб. (годом ранее — 237,7 млн руб.). При этом выручка компании увеличилась на 45%: со 168,6 млн руб. в 2023 году до 245 млн руб. в 2024-м. Себестоимость продаж составила 290 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 20,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году АСМ выступал ответчиком по 24 арбитражным делам на общую сумму 32,9 млн руб. Годом ранее компания участвовала в 18 арбитражных спорах на 16,8 млн руб.

ООО «Альянсспецмаш» является машиностроительным предприятием по изготовлению технологического оборудования для нефтегазовой, нефтегазохимической, энергетической и металлургической промышленности. Базируется на площадке бывшего завода «Новые фитинговые технологии». Завод был признан банкротом в 2020 году по требованию ПАО «Сбербанк». В процессе банкротства у компании оказались десятки кредиторов, чьи требования превысили 1,4 млрд руб. В апреле 2021 года на территории площадки обанкротившегося НФТ разместился АСМ.

Учредителями АСМ являются Алексей Снегирев (30%) и его структура ООО «Бакс-Технология» (70%). Господин Снегирев также выступает гендиректором компании.