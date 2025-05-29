Омская промышленность выросла на 2,9% по итогам первой трети года

Индекс промышленного производства в Омской области по итогам первых четырех месяцев 2025 года составил 102,9%. Данные привел Омскстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом рост в апреле этого года по сравнению с апрелем 2024-го составил 4%. В обрабатывающем секторе он оказался более значительным, чем в добыче полезных ископаемых — 4,8% и 1,7% соответственно.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», по итогам первого квартала индекс промпроизводства в Омской области составил 102,6%. Этот показатель был самым высоким в регионах Сибирского федерального округа.

Валерий Лавский