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Пепловый шлейф от вулкана Ключевской может накрыть несколько поселков

Утром 29 мая на Ключевском вулкане на Камчатке произошел пепловый выброс на высоту до 6,5 км над уровнем моря, сообщили «Ъ» в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). По спутниковым данным KVERT, пепловый шлейф распространился на 5 км в юго-западном направлении вглубь полуострова.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, на пути распространения пеплового облака находятся поселки Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных округов, где не исключается выпадение незначительного количества пепла. Сейчас зарегистрированных туристических групп в районе извергающегося вулкана нет.

Ключевскому присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. По данным вулканологов, на вулкане в любой момент могут произойти выбросы пепла на высоту до 7 км над уровнем моря.

Высочайший действующий вулкан Евразии извергается с 20 апреля. В районе гиганта практически ежедневно регистрируется более сотни землетрясений. Высота Ключевского вулкана около 4,8 км. Исполин находится в 360 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, а поселок Ключи, ближайший населенный пункт, расположен всего в 30 км от вулкана.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский

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