Пожарные спасли от природного огня поселок в Хабаровском крае

Угроза от лесного пожара поселку Этыркэн Верхнебуреинского района полностью снята, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю в четверг, 29 мая. Днем ранее местные СМИ сообщали, что огонь вплотную подошел к населенному пункту и охватил лесопилку на окраине, проводилась эвакуация детей и беременных женщин.

«К осложнению обстановки привело изменение направления и силы ветра. Для борьбы с огнем было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств»,— говорится в распространенном пресс-релизе.

В тушении участвовали подразделения Пятого отряда противопожарной службы Хабаровского края, десантники лесоохраны. Вертолетом МИ-8 дополнительно были доставлены пожарные и спасатели ГУ МЧС по Хабаровскому краю, а также представители регионального комитета гражданской защиты. Кроме того, привлекались два пожарных поезда РЖД из Нового Ургала и Февральска Амурской области.

Также сообщается, что воздушное судно МЧС утром 29 мая дополнительно провело авиаразведку на месте для утонения обстановки. Работы на месте природного пожара продолжаются.

Эрнест Филипповский, Хабаровск