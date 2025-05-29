ММК предлагает технологичные решения для стройотрасли Казахстана

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») принимает участие в 25-й юбилейной Казахстанской международной строительной и интерьерной выставке AstanaBuild 2025.



Ключевое выставочное событие строительной отрасли страны проходит с 28 по 30 мая в выставочном центре «EXPO». В этом году выставка объединит 95 компаний из 9 стран: Казахстана, России, Белорусии, Китая, Узбекистана, Германии, Испании, Италии и Южной Кореи.

На стенде ММК в первую очередь будет представлена металлопродукция строительного назначения – сортовой прокат, рулонный и листовой горячекатаный и холоднокатаный прокат, метизная продукция. Особый акцент - оцинкованной металлопродукции и прокату с полимерным покрытием. Группа ММК является лидером российского рынка по производству проката с покрытием. Компания предлагает клиентам обширную палитру оцинкованного и окрашенного проката, в том числе премиум-класса – брендированный декоративный прокат SteelArt, прокат со «сморщенной» фактурой поверхности, прокат с текстурированным полиэфирным покрытием повышенной пластичности, прокат с антибактериальным покрытием, а также с антивандальным покрытием «Антиграффити».

Эффективна для строительства и линейка высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемая на ММК под брендом MAGSTRONG. При производстве нагруженных конструкций высокая прочность металла ведёт к снижению общей массы конструкции, уменьшает нагрузку на фундамент и помогает противостоять сейсмическим нагрузкам.

ПАО «ММК»