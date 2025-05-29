Руководство «Россети Новосибирск» проконтролировало строительство новой высоковольтной подстанции

В конце мая состоялось выездное совещание на строительной площадке новой подстанции 110 кВ «Молзавод», которая обеспечит электроснабжение предприятия молочной компании «ЭкоНива» мощностью более 14 МВт. Актуальные вопросы строительства энергообъекта в Маслянинском районе Новосибирской области обсудили под руководством главного инженера «Россети Новосибирск» Владимира Герасимова и директора по инвестициям компании Алексея Гвоздева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС» Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

На текущем этапе подрядной организацией АО «РЭМиС» ведутся работы по устройству фундаментов и маслоприемников, после чего будут смонтированы 2 силовых трансформатора отечественного производства по 16 МВА каждый. Также осуществляется планировка территории подстанции и монтаж заземляющего устройства, поставлено основное оборудование открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ, в т.ч. элегазовые выключатели, трансформаторы напряжения, трансформаторы тока и ограничители перенапряжения.

На следующих этапах предусмотрен монтаж оборудования ОРУ 110 кВ, устройство кабельных трасс, установка блочно-модульного здания закрытого распределительного устройства, совмещенного с ОПУ. Также подстанцию оснастят микропроцессорными защитами и современными средствами автоматизации.

Кроме того, в рамках реализации проекта энергетики построят новую питающую воздушную линию электропередачи 110 кВ протяженностью 300 м, а также заменят несколько опор в створе существующей линии. Инвестиции «Россети Новосибирск» в реализацию проекта составят несколько сот миллионов рублей.

Напомним, что завод компании «ЭкоНива» станет одним из крупнейших в Сибири производителей сыров и позволит полностью обеспечить потребности России в деминерализованной сыворотке – основном ингредиенте для сухих детских смесей. Ожидается, что на площадке будет перерабатываться более 1,1 тыс. тонн молока в сутки, выпускаться до 35 тыс. тонн полутвердых и твердых сыров в год. Этот агропромышленный объект позволит создать в регионе 500 рабочих мест.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

АО «РЭС»