Суд удовлетворил иск экс-президента Адыгеи о защите персональных данных

Тахтамукайский районный суд удовлетворил иск бывшего президента Республики Адыгея Хазрета Совмена к гражданину Б. и юридическому лицу, запретив им изготавливать, использовать и распространять продукцию с его изображением. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что юридическое лицо размещало фотографию Хазрета Совмена на упаковке интерактивных гаджетов для изучения родных языков. Кроме того, изображение экс-главы республики использовалось в видеорекламе продукции на интернет-сайте производителя. Согласие на использование своего изображения и персональных данных он ответчикам не предоставлял.

По словам истца, после направленной им претензии ответчик первоначально согласился прекратить использование его фотографии. Однако вскоре реклама с изображением Хазрета Совмена вновь появилась в социальных сетях.

Суд постановил запретить ответчикам изготавливать, использовать и распространять продукцию с изображением или персональными данными экс-президента Адыгеи. Также суд обязал изъять и уничтожить всю выпущенную продукцию с фотографией Совмена.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Алина Зорина