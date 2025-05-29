Загородные дома не отвечают погодным условиям

С начала года стоимость аренды загородного жилья в регионах Сибири сократилась более чем на 15%. Тренд на снижение наблюдается с апреля, хотя спрос остается на прежнем уровне. На динамику оказывает влияние холодная погода, а также завышенные ожидания собственников домов, которые в преддверии летнего ажиотажа выставили слишком высокие ценники, считают эксперты. Тем не менее, в июне-августе они ожидают повышенный интерес и рост арендных ставок в пределах 5-7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При аренде загородной недвижимости сибиряки на первое место ставят качество инфраструктуры для отдыха — наличие бани, бассейна, зоны для барбекю

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ При аренде загородной недвижимости сибиряки на первое место ставят качество инфраструктуры для отдыха — наличие бани, бассейна, зоны для барбекю

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сегмент аренды загородных домов в регионах Сибири по данным на конец мая демонстрирует снижение ставок. Так, с начала года по май стоимость съема такого жилья в Омской области снизилась на 30%, до 54,1 тыс. руб. в месяц, в Кузбассе на 22,2%, до 58 тыс. руб., Новосибирской области на 15,4%, до 62,7 тыс. руб., Красноярском крае на 3,6%, до 63,8 тыс. руб., Иркутской области на 3,5%, до 47,7 тыс. руб. и Республике Алтай на 1,8%, до 63,5 тыс. руб., посчитали эксперты федерального портала «Мир квартир».

Выросли цены в Алтайском крае на 17,3%, до 58,3 тыс. руб., Томской области на 13,1%, до 49 тыс. руб. и Республике Хакасия на 2,3%, до 46,1 тыс. руб.

В то же время спрос и объем предложений остаются на прежнем уровне.

«Видимо, тому виной холодная погода, а также завышенные ожидания собственников домов, многие из которых специально сняли свои объекты с продажи, чтобы сдавать в аренду, и выставили слишком высокие ценники. Арендатор очевидно к таким условиям не готов»,— считает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

На рынок влияет совокупность обстоятельств, отмечает эксперт по аренде агентства недвижимости «Города» Николай Кудрявцев. «Также влияет развитие туризма как в России, так и открытие доступных направлений для отдыха за границей. Кроме того, наблюдается изменение самого формата отдыха. Развивается посуточное бронирование, становится больше загородных парк-отелей, баз отдыха»,— комментирует эксперт.

С годами меняются и требования арендаторов, они становятся выше. Например, необходимое ранее условие — наличие огорода, сегодня уже не является актуальным. «Людям необходимо все для комфортного проживания, а также в приоритете появились наличие бассейна, бани, дополнительных спальных мест для гостей, зоны для барбекю и так далее. В связи с этим, некоторые предложения на рынке остаются не востребованы»,— рассказывает Николай Кудрявцев.

Многие ищут дачу или дом вблизи водоема, неподалеку от леса, с асфальтом до забора и ровным зеленым газоном, бесперебойным доступом к интернету и связи, добавляет эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха.

При этом, по словам участников рынка, эта ниша все еще остается за частными инвесторами, а полноценных больших арендных проектов пока не появилось.

Интерес к аренде загородных домов с наступлением лета вырастет, считают опрошенные эксперты. «Рост будет незначительным — порядка 5-7%. Количество предложений также вырастет незначительно. Так как те, кто снимает загородные дома и дачи, в основном отдают предпочтение одному и тому же собственнику каждый год. Что также удобно и для самого собственника. А также некоторое количество загородных домов не рекламируются на открытых площадках. Сдаются внутри дачных чатов, досок объявлений и по сарафанному радио»,— отмечает Николай Кудрявцев.

Лолита Белова