Эколог объяснил появление водорослей на пляжах Анапы
Эколог Вениамин Голубитченко объяснил причины раннего появления водорослей камка на анапских пляжах. По мнению специалиста, ключевым фактором, влияющим на выброс морской флоры, является направление ветра, пишет «Ъ-Новороссийск».
Фото: Леонид Воронин
Вениамин Голубитченко пояснил, что водоросли размножаются не только у берега, но и в метровом слое у поверхности моря. При южном ветре, сохраняющемся 5-10 дней, растения прибивает к берегу, сбивает в комки и выносит на песок. Напротив, при северо-восточном направлении ветра количество морской флоры у побережья минимально, поскольку она оседает на дне.
«Еще 20 лет назад водорослевая камка была в Анапе только в июле или в августе, потом начала постепенно появляться раньше. Последние 10 лет мы наблюдаем заметные выбросы морской флоры в мае, это нормальный процесс»,— подчеркнул эксперт.
Эколог также опроверг распространенные мифы о взаимодействии мазута с водорослями.