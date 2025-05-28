Гордума перешла границы

Гордума Ульяновска исполнила предписание природоохранного прокурора и отменила свое прежнее решение об изменении границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения. Отмененное решение было принято в 2023 году в интересах застройщика жилкомплекса в пойме Свияги на основании «порядка», принятого администрацией города и признанного судом по иску незаконным. Мэрия не согласна с выводами суда и продолжает судиться по этому поводу. Между тем природоохранная прокуратура по обращениям общественности начинает проверку законности и другого решения гордумы — о сокращении площади ООПТ «ПКО Прибрежный». В гордуме заявляют, что в этой ситуации никто не знает, как в случае необходимости менять границы местных ООПТ. Эксперты считают, что вопрос должны урегулировать региональные власти, но до сих пор это не сделано, что ведет к появлению новых конфликтов между горожанами и властью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение, менявшее границы ООПТ в интересах застройщика, отменено

Фото: ГК «Новая жизнь» Решение, менявшее границы ООПТ в интересах застройщика, отменено

Фото: ГК «Новая жизнь»

В минувший понедельник депутаты гордумы Ульяновска отменили свое прежнее решение (№193 от 18 декабря 2023 года), которым менялись границы ООПТ местного значения «Свияжская эколого-рекреационная зона» (СЭРЗ).

Предваряя голосование, спикер гордумы Илья Ножечкин пояснил, что постановление мэрии, на котором основывалось решение гордумы, признано недействующим, в связи с чем в гордуму поступил «акт прокурорского реагирования» об отмене решения депутатов. Спикер также отметил, что мэрия с такими выводами не согласна и «продолжает судебные разбирательства». При этом господин Ножечкин заявил, что необходимость изменения границ природоохранных зон может возникнуть вновь, но теперь ни мэрия, ни депутаты не понимают, как это делать.

Решение гордумы об изменении границ СЭРЗ было принято в 2023 году депутатами, несмотря на многочисленные возражения экологов и экоактивистов. Как тогда сообщалось, изменения вносились в интересах застройщика «Новая жизнь», планирующего строительство в пойме Свияги нового жилкомплекса, а также в связи с будущими планами строительства моста. Против изменения границ ООПТ в апреле прошлого года выступал и советник губернатора Лев Левитас, назвавший изменение границ под застройку «аферой», которой должны заинтересоваться правоохранительные органы. Гордума свое решение основывала на вышедшем в том же году постановлении администрации Ульяновска №270 (от 28.03.2023), установившем порядок изменения границ или площади ООПТ местного значения, согласно которому достаточно заявления юрлица или граждан с соответствующим обоснованием и приложением материалов экологического обследования, которое проводит сам заявитель, после чего принятое на этом основании постановление администрации утверждается гордумой.

Ульяновский природоохранный прокурор посчитал постановление незаконным и в своем иске в суд указал, что у органов муниципального управления есть только полномочия в части создания особых охранных территорий, но «полномочия по реорганизации ООПТ федеральным законодателем на муниципальный уровень не делегировались», а значит, постановление мэра «противоречит федеральному законодательству».

Ленинский райсуд согласился с доводами прокурора, отметив, что особо охраняемые природные территории «находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ» и, согласно федеральному закону об ООПТ, изменение их границ «подлежит согласованию с Минприроды России». Постановление мэрии суд признал недействующим. Администрация города не согласилась и подала апелляционную жалобу, отмечая, что ООПТ местного значения находятся в ведении МСУ, и изменение их границ «не противоречит федеральному законодательству ввиду отсутствия такого запрета» в федеральном законе. Однако облсуд в конце марта отказал в удовлетворении апелляции, признав выводы райсуда правильными и отметив, что установленный мэрией «упрощенный порядок» «противоречит законодательству».

В администрации города на запрос «Ъ» ответили, что не соглашаются с такой трактовкой и уже направили кассационную жалобу, заседание Шестого кассационного суда назначено на 17 июня.

В свою очередь, общественная активистка-экозащитница Наталия Лазарева в связи с отменой решения гордумы по СЭРЗ считает, что отмене подлежит и аналогичное решение гордумы № 118 от 26.10.2022, которым исключались три участка из ООПТ «ПКО Прибрежный» (на берегу Волги в Заволжском районе). В то время экозащитники, обращаясь в районную прокуратуру, отмечали, что изменения вносятся в коммерческих интересах определенных компаний и легализации уже начатого строительства, но гордума, несмотря на возражения общественности, решение приняла. Госпожа Лазарева во вторник направила в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру (ВМПП) обращение, в котором просит ведомство выйти в суд с требованием признать недействительным и решение гордумы Ульяновска по сокращению площади ООПТ «ПКО Прибрежный».

В ВМПП «Ъ» в среду ответили, что по обращению «организованы проверочные мероприятия, по результатам которых будут приняты меры реагирования».

Между тем в среду региональное минприроды выложило на общественную и антикоррупционную экспертизу законопроект, вносящий изменение в региональный закон об ООПТ, согласно которому в случае изменения режима охраны ООПТ не допускается изменение их площади.

Впрочем, найти ответ на заданный депутатами вопрос, каким должен быть порядок изменения границ или площади местного ООПТ в случае необходимости таких изменений, не удалось. В департаменте природопользования и экологии регионального минприроды признали, что в региональном законе об ООПТ и подзаконных актах порядок для местных ООПТ не прописан.

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин считает, что мэрия не права, и в административном праве действует правило, что «все, что не прописано, то не разрешено». По словам эколога, границы или площади ООПТ в случаях особой необходимости могут быть изменены, но только при условии жесткого контроля законности этих действий, «поскольку в России установлен приоритет природоохранных мер над экономическими». Однако, по словам эколога, в федеральном законодательстве детально этот порядок не урегулирован, и регионы в своих законах должны сами прописать его. «Полагаю, там должно быть прописано, что администрация может выходить с такой инициативой, целесообразность которой сначала согласовывается с гордумой, потом инициатива должна направляться на согласование в региональное минприроды, и только после этого решение должно принимать региональное заксобрание. Такая публично открытая и усложненная процедура позволит избежать слишком частых корректировок границ ООПТ в угоду каким-то коммерческим или иным интересам», — сказал господин Каплин, отметив, что всего этого в региональном законодательстве до сих пор нет, и это «бездействие со стороны областных властей», которое может приводить к дальнейшим конфликтам.

Сергей Титов, Ульяновск