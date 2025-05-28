В Тамани проверят сирены локальной системы оповещения на терминале
Локальную систему экстренного оповещения на территории терминала Тольяттиазот в Таманском сельском поселении проверят 29 мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В период тестирования с 10:00 до 12:00 по московскому времени будут включены электромеханические сирены с воспроизведением мощного низкочастотного звука. Продолжительность сигнала не превысит трех минут.
Администрация призвала жителей и гостей Тамани сохранять спокойствие во время проверки. Подобные мероприятия проводятся для повышения надежности системы оповещения. При выявлении неисправностей специалисты выполняют необходимый ремонт оборудования.
Аналогичные тесты регулярно проходят в Новороссийске и Туапсе. На предприятиях городов также звучат сирены, а иногда для проверки используется звук метронома.