В Тамани проверят сирены локальной системы оповещения на терминале

Локальную систему экстренного оповещения на территории терминала Тольяттиазот в Таманском сельском поселении проверят 29 мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В период тестирования с 10:00 до 12:00 по московскому времени будут включены электромеханические сирены с воспроизведением мощного низкочастотного звука. Продолжительность сигнала не превысит трех минут.

Администрация призвала жителей и гостей Тамани сохранять спокойствие во время проверки. Подобные мероприятия проводятся для повышения надежности системы оповещения. При выявлении неисправностей специалисты выполняют необходимый ремонт оборудования.

Аналогичные тесты регулярно проходят в Новороссийске и Туапсе. На предприятиях городов также звучат сирены, а иногда для проверки используется звук метронома.

Анна Гречко