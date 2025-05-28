ВРП Ростовской области вырастет до 3,1 трлн рублей в 2025 году

Валовой региональный продукт Ростовской области в 2025 году превысит 3,1 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Темпы экономического роста сохранятся не ниже уровня 2024 года, когда ВРП составил более 2,9 трлн руб.»,— приводятся слова первого замгубернатора регионального правительства.

По данным источника, в первом квартале 2025 года в Ростовской области наблюдалось снижение промышленного производства. Эта сфера формирует более 22% регионального продукта. В частности, на предприятии «Ростсельмаш» отмечают уменьшение спроса на сельскохозяйственную технику из-за высокой процентной ставки.

«Сейчас работаем над тем, чтобы нивелировать эти последствия и все-таки сохранить темпы производства. Самое важное сейчас не потерять людей. Если остановится предприятие, на котором 15 тыс. человек участвуют в производстве, то назад их собрать мы уже не сможем»,— заявил замгубернатора.

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, негативно влияющую на промышленность и аграрный сектор, инвестиции в регион продолжают увеличиваться, а компании реализуют проекты без приостановок.

Ранее, в ноябре 2024 года, прогнозировалось, что ВРП Ростовской области может достичь 3 трлн руб. в 2025 году, а к 2027 году ожидается рост экономики региона на 11%. В первом квартале 2025 года в регионе фиксировалось снижение промышленного производства.

Валентина Любашенко, Мария Хоперская