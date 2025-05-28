Прокуратура добилась выплаты работникам обручреждений 2 млн под Саратовом

В Саратовской области работникам образовательных учреждений выплатили задолженность по оплате труда на сумму свыше 2 млн руб. благодаря действиям прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Ровенского района выяснила, что в январе текущего года работники муниципальных образовательных учреждений своевременно не получили доплаты за классное руководство и преподавание в кабинетах «Точка роста». В общей сложности образовалась задолженность в размере более 2 млн руб.

По результатам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление главе районной администрации. Также в отношении работника муниципалитета возбудили дело об административном правонарушении (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ). В итоге работники получили денежные средства.

Павел Фролов