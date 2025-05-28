От Сантьяго до былинных богатырей

В галерее «Главный проспект» в Екатеринбурге открылась выставка «Российский фестиваль искусств», собравшая под одной крышей пейзажи, полотна на исторические темы, портреты представителей разных культур, работы наивного искусства и натюрморты. На открытии свои работы представили сами художники.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки «Российский фестиваль искусств» в Международном центре искусств «Главный проспект»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Открытие выставки «Российский фестиваль искусств» в Международном центре искусств «Главный проспект»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Художник не рисует красивую картинку, художник вступает в диалог с натурой»,— начал художник Алексей Ефремов, показывая свои уральские пейзажи. Зал на втором этаже «Главного проспекта» объединил сразу троих представителей художественной династии Ефремовых: самого Алексея, его дочь Анну и отца Валентина. Рядом соседствуют изображения уральской природы и пейзажи Чили.

«Он (художник) выстраивает некоторую драматургию, поэтому они все сделаны в несколько разных языковых манерах»,— продолжил Алексей Ефремов.

Среди сюжетов его полотен — Жигаланский водопад, радуга над Верхотурьем, залитый солнцем сосновый лес, написанный без использования зеленого цвета.

Анна Ефремова представила серию работ о значимых исторических местах Екатеринбурга в смешанной технике — она использовала маркеры, пастель и карандаши. Каждый этюд имеет небольшое текстовое описание, рассказывающее историю изображенного на картине. Вторая часть экспозиции названа «Выставка в чемодане», по мотивам путешествия по Чили «от пустыни до пингвинов» Алексей Ефремов вместе с дочерью Анной. Более 30 написанных там художниками работ уместились в одном чемодане. На картинах изображены местные жители, улицы и знаковые здания Сантьяго, природа страны.

Спускаясь на первый этаж, можно увидеть две работы Алексея Ремезова с исторической тематикой, но в то же время, как признает сам автор, с историческими неточностями и «художественными отступлениями», например, в одежде воинов, которые необходимы, чтобы в работе была «поэзия». На первой изображена Святая Екатерина Александрийская, а на второй поход Ермака.

«Историкам нужна правда, они спрашивают, чего они у меня зимой в сапогах, в крытых тулупах? На что я говорю: вот мужики зимовали в лесу, жили у костра, быт был так себе. Вы хотите, чтобы я нарисовал бомжей?» — пояснил господин Ремезов.

Рамы картин оформлены в соответствии с их тематикой: «александрийское» полотно обрамлено египетскими иероглифами, а изображение Ермака — русской вязью.

Живописцы Елизавета Нетреба и Руслан Саржанов рассказали, что большинство работ создают совместно, если не на уровне «руки», то как минимум на уровне идеи. В их части экспозиции представлены портреты шаманов Байкала, натюрморты, сюжетные работы, связанные с русскими традициями, в частности празднованиями Масленицы, чаепитием, северными песнопениями.

«За столько лет совместной и жизни и творческой работы мы научились улавливать интонации друг друга. Здесь не существует "твое" или "мое", только то, что полезно для работы. Картины — как наши дети, которые берут от мамы и от папы самое лучшее»,— сказала госпожа Нетреба.

Картины еще одного участника выставки — Андрея Прохорова изображают как исторические сюжеты, так и былинных героев. Проект «Сокровища Урала» показывает одушевленную природу региона «с налетом сказочного романтизма». Художник рассказал, что стремится к исторической достоверности, и чтобы достичь ее, консультируется с историками, посещает музеи, участвует в реконструкторских фестивалях, примеряя на себя костюмы средневековых времен. Многие полотна изображают Ермака, в частности четырехметровая работа, открывающая экспозицию художника.

«Опыт этих работ дал мне знания, которые я смог уже использовать в большой работе»,— пояснил живописец.

Он рассказал, что в героях его вдохновляют борьба и преодоление, подвиги, которые «начинаются с малого».

Помимо этого в рамках фестиваля представлены полотна именитых уральских художников Миши Брусиловского, Виталия Воловича, Александра Новика, Ольги Штукатуровой, Сергея Костылева. В залах «Главного проспекта» экспонируются работы наивного искусства из собрания Екатеринбургского музея изобразительного искусства (ЕМИИ) «Какой наив!».

Анна Капустина