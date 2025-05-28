В Ростовской области 48 тысяч кв. метров жилья признали аварийными

Аварийное жилье в Ростовской области составляет около 270 тыс. кв м или чуть более 0,2% от общего жилфонда региона в 117 млн кв м. Такие цифры назвали в региональном министерстве строительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, каждый год категорию аварийного получает в среднем 48 тыс. кв. м жилплощади. Пиковое значение зафиксировали в 2020 году — 81 тыс. кв. м, половина из которых пришлась на Ростов. В 2025 году в лидерах по аварийному жилью оказались Новочеркасск и Таганрог.

Донские власти намерены уменьшить период ожидания переселения из аварийного фонда до двух лет. В настоящее время жители ожидают новое жилье в среднем 5-6 лет при отсутствии угрозы обрушения здания, уточняют в сообщении.

Валентина Любашенко