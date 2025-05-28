Ярославский Роспотребнадзор расследует отравление на теплоходе

Сотрудники ярославского управления Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту случаев острой кишечной инфекции у пассажиров на теплоходе «Михаил Булгаков» в Угличе. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Евраева Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

Ранее в соцсетях появилась информация, что во время круиза «Москва – Углич – Валаам – Санкт-Петербург – Кижи – Горицы – Москва» некоторым пассажирам стало плохо, их сняли с рейса в Угличе.

«Специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" отобраны пробы пищевой продукции, проводится комплекс лабораторных исследований. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ярославской области»,— прокомментировали в ведомстве.

Алла Чижова