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Ярославский Роспотребнадзор расследует отравление на теплоходе

Сотрудники ярославского управления Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту случаев острой кишечной инфекции у пассажиров на теплоходе «Михаил Булгаков» в Угличе. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

Ранее в соцсетях появилась информация, что во время круиза «Москва – Углич – Валаам – Санкт-Петербург – Кижи – Горицы – Москва» некоторым пассажирам стало плохо, их сняли с рейса в Угличе.

«Специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" отобраны пробы пищевой продукции, проводится комплекс лабораторных исследований. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ярославской области»,— прокомментировали в ведомстве.

Алла Чижова

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