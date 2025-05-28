«Работодателям нужно пересматривать свои локальные акты по вопросам премирования»

Госдума приняла в Трудовой кодекс поправки, согласно которым работодатели при установлении систем премирования должны определять виды премий, их размеры, сроки, а также основания и условия их выплаты. Новая норма не запрещает работодателю учитывать при назначении премий дисциплинарные взыскания, но ограничивает их полную свободу в этом вопросе. В частности, принятый законопроект устанавливает, что «урезать» премию можно только за тот квартал, когда работник совершил дисциплинарный проступок, вне зависимости от срока, на который наложено дисциплинарное взыскание. При этом сокращение размера премии не должно приводить к сокращению зарплаты более чем на 20%. Новую норму комментирует руководитель ставропольской юридической компании «Вербицкая и партнеры» Ольга Вербицкая, специализирующаяся на защите трудовых прав.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Эта поправка была внесена на рассмотрении Госдумы еще в декабре 2023 года после издания постановления Конституционного суда о признании ч. 2 ст. 135 Трудового кодекса РФ частично неконституционной.

До вынесения данного постановления вопросы премирования полностью находились в ведении работодателя. При привлечении работников к дисциплинарной ответственности, премии могли не выплачиваться весь период действия дисциплинарного взыскания. И этот период мог достигать одного года.

Принятый Государственной Думой закон, меняет подход к этому вопросу. Важно понимать, что документ не ограничивает работодателя в вопросе премирования работника. Законодатель оставил работодателю право снижать размер премии сотрудника, привлеченного к дисциплинарной ответственности, ограничив это право периодом, в котором к работнику применили взыскание.

Таким образом, если он был привлечен к дисциплинарной ответственности за работу в первом квартале, то нельзя снижать размер премии, полагающейся работнику за работу во втором квартале (даже при наложении дисциплинарного взыскания сроком на год), если, конечно, во втором квартале сотрудник не совершит новый проступок.

Также стоит отметить, что теперь нельзя снижать размер премии, если это приведет к снижению месячной зарплаты более чем на 20%.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. В связи с чем, уже сейчас работодателям необходимо пересмотреть свои локальные акты, регулирующие вопросы премирования.

Вместе с тем, пока до конца не понятно, как контролирующие органы и суды будут подходить к вопросу премирования сотрудников, не привлеченных к дисциплинарной ответственности. Ведь, если читать буквально, данный закон накладывает на работодателя ограничения в вопросе премирования работников, имеющих дисциплинарные взыскания.

А что будет с работниками, которым не выплачена премия, так как в локальных актах работодателя оговаривается, что выплата премии является правом, а не обязанностью работодателя, не ясно. Сейчас суды нередко становятся на сторону работодателя в этом вопросе, указывая, что премия не является обязательной частью заработной платы.

Поменяется ли в связи с принятием обсуждаемого закона правоприменительная практика о взыскании премии этой категории работников — покажет время».