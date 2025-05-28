Акции Abercrombie & Fitch выросли на 32% после хорошей отчетности

28 мая американская розничная сеть по продаже повседневной одежды Abercrombie & Fitch (A&F) сообщила, что ее выручка в первом квартале, завершившемся 3 мая, увеличилась на 8%, до рекордных $1,1 млрд. Чистая прибыль снизилась почти на 30%, до $81,7 млн, при этом она оказалась существенно лучше прогнозов аналитиков.

Кроме того, A&F сообщила об особенно хорошем росте продаж по некоторых регионам и брендам: так, выручка в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке увеличилась на 12%, а продажи бренда Hollister — на 22%.

После публикации отчетности акции A&F выросли на 32%. Правда, ранее с начала года акции компании упали на 40%. Компания также сообщила об ухудшении прогноза по прибыли на год: с $10,4–11,4 за акцию до $9,5–10,5. При этом прогноз по выручке был даже немного улучшен: с роста на 3–5% до 3–6%. В A&F отметили, что ухудшение прогноза по прибыли отражает воздействие на бизнес компании введенных в апреле в США импортных пошлин. По ее прогнозам, пошлины приведут к снижению ею прибыли на $50 млн.

Яна Рождественская