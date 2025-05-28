В Ростовской области ограничения в рыбной ловле снимут частично

1 июня на территории Ростовской области снимается ряд запретов и ограничений в рыбной ловле, действовавших в период двухмесячника по охране весенне – нерестующих видов рыб. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхозпрода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным источника, вылов разрешается 1 поплавочной удочкой или донной удочкой, спиннингом. Суточная норма вылова: тарань, лещ, окунь – не более 5 кг, судак, амур черный – 2 экз., рак (пресноводный) – не более 30 шт.

Несмотря на это, на территории региона, в соответствии с Правилами рыболовства остаются и другие запреты и ограничения по части любительского рыболовства.

За нарушение законодательства о любительском рыболовстве предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Валентина Любашенко