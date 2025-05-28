В Саратове ИП получил условный срок за незаконный вывод 14 млн рублей

В Саратове суд вынес приговор в отношении 32-летнего ИП, проживающего в областном центре, по уголовному делу об обналичивании денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Фрунзенского района Саратова поддержала гособвинение по делу. Мужчина получил два года свободы условно с испытательным сроком один год.

Как выяснилось, с марта по май 2023 года фигурант за вознаграждение открыл счета в банках и передал электронные ключи доступа к ним третьим лицам. В дальнейшем с этих счетов в неконтролируемый оборот было выведено свыше 14 млн руб.

Павел Фролов