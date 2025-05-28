Сбер и Кавказ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве на маркетплейсе активов

Юго-Западный банк Сбера и АО «Кавказ.РФ» в ходе Кавказского инвестиционного форума подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере реализации имущества через маркетплейс активов Portal DA. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Фото: ПАО «СберБанк»

Как рассказал председатель Юго-Западного банка Сбера Анатолий Песенников, на портале уже собрано более 250 бизнес-активов со всего Северного Кавказа на 8,5 млрд руб.

Гендиректор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов отметил, что общество планирует использовать эту площадку не только для плановой реализации имущества, но и для анализа спроса на иные объекты, находящиеся в ведении Кавказ.РФ». Акционерное общество «Кавказ.РФ» (до ноября 2021 года – АО «Курорты

Северного Кавказа») создано правительством РФ для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.