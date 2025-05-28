Thames Water рекордно оштрафовали на $166 млн за экологические нарушения

28 мая британский регулятор по водоснабжению и канализации Ofwat оштрафовал крупнейшую водопроводную компанию в стране Thames Water на £123 млн ($166 млн). Как пишет The Guardian, это рекордный штраф за экологические нарушения. Штраф наложен, в частности, за нарушение правил слива сточных вод, что, по мнению регулятора, нанесло «недопустимый» урон окружающей среде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Еще одним нарушением была выплата акционерам компании дивидендов, которые не отражали должным образом «эффективность работы компании в отношении клиентов и окружающей среды». Сейчас средства Thames Water заморожены, и она не сможет выплатить дивиденды акционерам без разрешения регулятора. В Ofwat также заявили, что назначенный сегодня штраф должен быть выплачен «за счет компании и ее инвесторов, а не за счет потребителей».

В последние годы Thames Water, обслуживающая около 16 млн жителей Лондона и долины Темзы, переживает финансовые трудности и периодически оказывается в центре скандалов. Долги компании превышают £19 млрд ($25,6 млрд). В последние месяцы Thames Water активно ищет покупателя, если это ей не удастся, компании может грозить национализация. В прошлом году компанию обвиняли в том, что она сбросила в Темзу более 14 млрд литров сточных вод. The Guardian также писала, что в отношении Thames Water и других водопроводных компаний начато несколько десятков расследований из-за неправомерного сброса сточных вод.

Яна Рождественская