Главе СКР еще раз доложат по делу о нарушении прав жильцов дома в Волгограде

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить повторный доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр.

Ранее жительница Волгограда рассказала, что многоквартирный дом на ул. Кузнецова долгое время находится в непригодном состоянии. В здании 1958 года постройки прогнили деревянные перекрытия, в стенах появились трещины, частично обрушились потолки, в помещениях можно наблюдать сырость и плесень, там неисправна электропроводка, коммуникации. Дом изношен на 73%.

Со слов автора обращения, в 2020 году здание признали аварийным, но при этом его не внесли в ближайшую программу расселения. Жильцы неоднократно обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно.

Ситуация освещалась в Сети. Глава СКР ставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Следственные органы регионального подразделения СКР расследуют уголовное дело. По поручению господина Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову предстоит доложить также о причинах допущенной по уголовному делу волокиты.

Павел Фролов