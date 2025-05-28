Стартапы не выручают основателей

Стартапер в России — это мужчина средних лет с хорошим образованием, но не слишком удачливый в бизнесе. Так выглядит портрет среднестатистического основателя проекта, который составили аналитики сервиса baza.vc при поддержке MTS StartUp Hub и консалтинговой компании «Аверта Групп». Выяснилось, что всего 22% запущенных стартапов за последний год принесли небольшую выручку, меньше 1 млн руб., а почти половина компаний не дала никакого дохода.

Тем не менее основатели стартапов — чаще всего не новички в бизнесе. Они располагают техническим бэкграундом и предпринимательским опытом, развиваться предпочитают на собственные деньги, отметила старший аналитик MTS StartUp Hub Мария Клишина: «Самыми популярными являются FinTech, HealthTech, EdTech и другие направления. Также много проектов в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения. Какие средства используются для финансирования? Основной источник (больше половины) — это собственные средства основателей стартапа. Внешнее финансирование привлекли только около 20% проектов: венчурные фонды, бизнес-ангелы, гранты, различные государственные программы. И около 30% финансируются за счет выручки от своей собственной деятельности.

Процент успешных стартапов крайне мал. Только около 1/5 проектов, то есть 18%, заработали выручку от 1 млн руб. до 15 млн руб. за год».

Большинство стартапов сегодня работают в сегменте B2B, в основном — с малым и средним бизнесом, с крупным сотрудничают не более четверти игроков. Около 75% проектов сфокусированы на локальном рынке, и только 5% ориентируются на страны за пределами СНГ. Именно в этом аналитики видят преимущество российских компаний и потенциал к росту. Инвесторы готовы активно вкладывать деньги в стартапы, но рынок настолько не развит, что бизнес-ангелам трудно найти подопечных, пояснила партнер инвестиционного банка BSF Partners Анна Морозова: «Рынок России с его особенностью и экономикой, сильной локализацией как раз для зрелого бизнеса. Он научился работать в таких условиях, и у него очень большое преимущество для того, чтобы развиваться. Сейчас и инвесторы, и компании с точки зрения развития уже переходят на поздние стадии. Понятно, что все эти производства так или иначе очень здорово могут прогрессировать в той ситуации, которая есть на рынке.

В свою очередь, инвесторам в данный момент интересна любая компания.

Пусть это будет производственное предприятие с какой-то технологической составляющей, командой управленцев, которая в новых реалиях может перестроиться, трансформироваться и расти, с уникальным УТП и уже доказанным спросом. Вместе с тем ощущается нехватка технологических венчурных стартапов. Они на ранней стадии поумирали, и теперь их сложно найти в зрелом виде. А что касается производственников, то есть ощущение, что инвесторы не умеют их пока отыскать, а они не знают, что мы существуем. Как будто бы и они, и мы как-то сами по себе. Эти ребята, у которых, условно, завод по производству перекиси, себя не причисляют к тем, кто должен идти на такие площадки, не понимают, зачем им это нужно. Ну вот мы такие проекты ищем».

В конце 2024-го Forbes опубликовал рейтинг самых многообещающих стартапов с российскими корнями. На первом месте компания Praktika, которая занимается онлайн-образованием и привлекла $38 млн. На втором — Emma, платформа, управляющая облаками хранения данных. Инвестиционные вложения составили $25 млн. Замыкает тройку лидеров Archetype AI, который собирает и анализирует данные с различных датчиков: радаров, камер, термометров. Система, например, может прогнозировать потребление электроэнергии в городе или эффективность доставки хрупких грузов. Привлеченные инвестиции — $13 млн.

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Светлана Белова