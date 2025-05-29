Казань и Нижнекамск не задохнутся

В Татарстане планируют ограничивать въезд и передвижение транспортных средств в населенных пунктах и рекреационных зонах на особо охраняемых природных территориях при ухудшении качества воздуха. Проект постановления подготовило региональное Министерство экологии и природных ресурсов. В нем говорится, что решение будут принимать местные власти по предложению министерства. Меры коснутся прежде всего Казани и Нижнекамска. В министерстве введение таких ограничений объяснили появляющейся необходимостью снижения выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников вслед за стационарными, для которых уже есть соответствующие постановления. Эксперты отмечают, что вводимые ограничения соответствуют федеральному законодательству, однако могут вызвать недовольство бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане готовы останавливать автотранспорт при сильном загрязнении воздуха

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане готовы останавливать автотранспорт при сильном загрязнении воздуха

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Местные власти в Татарстане могут получить право временно ограничивать движение транспорта в населенных пунктах, местах отдыха и туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) для снижения выбросов загрязняющих веществ, соответствующий проект постановления Кабмина Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу. Ограничения будут вводиться на срок до 30 дней.

Согласно документу, республиканское Министерство экологии и природных ресурсов будет вносить предложения об ограничении на основании данных мониторинга состояния воздуха и результатов сводных расчетов загрязнения атмосферы, созданных для Казани и Нижнекамска. Сам акт о введении ограничений будут принимать органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Контроль за исполнением постановления ложится на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Ответственность за реализацию мер ограничения возлагается на Министерство экологии и природных ресурсов и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. В пресс-службе Миндортранса республики на запрос «Ъ Волга-Урал» ответить не смогли.

В пресс-службе Минэкологии республики «Ъ Волга-Урал» пояснили, что общие валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух формируются как от стационарных, так и от передвижных источников. По информации ведомства, снижение антропогенной нагрузки на атмосферный воздух от стационарных источников при строительстве новых или расширении действующих производств в Казани и Нижнекамске уже регулируется соответствующими постановлениями Кабмина Татарстана.

Как отметили в министерстве, постановление Правительства дополняет действующие меры и направлено на урегулирование снижения выбросов от передвижных источников, прежде всего автотранспорта.

Речь идет именно о Казани и Нижнекамске, поскольку это наиболее индустриально развитые и, как следствие, экологически нагруженные города Татарстана. Здесь находятся стационарные источники выбросов, связанных с деятельностью промышленных предприятий. Для этих городов уже разработаны сводные базы расчетов по загрязнению воздуха и реализуются дополнительные меры при модернизации производств — например, обязательные расчеты рассеивания выбросов. Предложенные же меры направлены на регулирование транспортных выбросов. В дальнейшем подобные практики могут быть распространены и на другие города республики, пояснили «Ъ Волга-Урал» в ведомстве.

В проекте постановления предлагаются следующие ограничения: в виде полного закрытия участков дорог, установки временных знаков и щитов, а также запрета въезда, передвижения и стоянки, в т. ч. по времени суток, дням. Обязательными условиями при их введении являются наличие объездов, наличие парковок, соответствующих санитарным нормам, а также согласование схем с Госавтоинспекцией и владельцами дорог.

В то же время ограничение не распространяется на автомобильные дороги федерального и межмуниципального значения, а также на частные автомобильные дороги.

Жителей власти должны будут предупреждать о грядущих ограничениях за 30 дней. Информация будет размещаться на сайте Минтранса республики и в СМИ. При издании акта органы местного самоуправления должны уведомлять Минэкологии РТ, Госавтоинспекцию и владельцев дорог. За нарушение запрета на передвижение предусмотрен штраф в соответствии с КОАП в 750 руб., сообщили «Ъ Волга-Урал» в министерстве.

Ограничения не коснутся жителей территорий, где они вводятся, спецслужб, пассажирских перевозок и т. п.

Во время действия ограничений экологи будут еженедельно проверять качество воздуха. При нормализации показателей ограничения могут быть сняты досрочно.

По данным ведомства, автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) фиксируют в Казани и Нижнекамске превышение сероводорода, оксида углерода и оксидов азота. «Основное количество зафиксированных превышений находится в диапазоне от 1,5 до 3 ПДК (предельно допустимая концентрация)», — подчеркнули в пресс-службе.

Согласно проекту постановления, ограничения будут вводиться при наступлении неблагоприятных метеоусловий 3-й степени опасности или систематическом превышении (более 20 раз в год) предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в 10 и более раз, а также по результатам анализа сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в указанных городах.

В министерстве «Ъ Волга-Урал» подчеркнули, что проблема неудовлетворительного качества атмосферного воздуха остается, в частности, в северной части Казани.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что введение подобных ограничений может повлиять на бизнес. Эксперт пояснил, что влияние экологических ограничений на инвестиционную привлекательность объектов в ООПТ зависит от характера и формы регулирования. «Если ограничения чрезмерны и существенно затрудняют доступ к объектам, это может негативно сказаться на желании инвесторов вкладываться в такие проекты», — подчеркнул он.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отмечает, что вводимые ограничения полностью соответствуют федеральному законодательству. «Главное правило при принятии любых ограничительных мер на уровне субъектов федерации и ниже — отсутствие противоречий с нормами федерального законодательства. В данном случае такого противоречия нет, поскольку статьей 17 ФЗ „Об охране атмосферного воздуха“ органы государственной власти субъектов федерации наделяются правом вводить ограничения на въезд транспортных средств в населенные пункты, места отдыха и туризма на ООПТ», — пояснил он.

По словам господина Терентьева, федеральное законодательство не просто предоставляет право, а обязывает органы власти субъектов принимать меры, направленные на снижение выбросов, причем исчерпывающих перечней таких мер не существует. «Спектр ограничений и их строгость определяются исходя из обстоятельств. Гипотетически в таких ограничениях могут быть усмотрены „перегибы“, то есть выход за пределы полномочий, что может стать основанием для отмены нормативных актов», — отметил он.

Результаты экспертизы документа будут опубликованы, станут известны после 15 июня 2025 года. В случае положительного заключения проект постановления поступит на рассмотрение в Кабинет министров республики.

Анар Зейналов