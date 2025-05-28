К Кевину Костнеру подали иск за незапланированный эпизод с изнасилованием

Американская каскадерша Девин Ла Белла подала в суд на актера и режиссера Кевина Костнера, а также на продюсеров фильма «Горизонты: Часть 2». Иск возник из-за не предусмотренной в сценарии сцены сексуального насилия, которую Костнер решил включить во время съемок 2 мая 2023 года, пишет издание Independent.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Mario Anzuoni / Reuters

По словам госпожи Ла Беллы, она изначально была задействована лишь как дублерша главной актрисы Эллы Хант для простых сцен. Однако после отказа госпожи Хант участвовать в дополнительной жесткой сцене изнасилования господин Костнер привлек госпожу Ла Беллу без уведомления и подготовки. При этом на площадке отсутствовал координатор по откровенным сценам, что нарушало требования профсоюза SAG-AFTRA и условия контракта Хант, которые распространяются на дублеров.

Девин Ла Белла утверждает, что съемки прошли в неподходящих условиях — на открытой площадке и без необходимых мер безопасности. В исковом заявлении актриса обвиняет господина Костнера и продюсеров в сексуальной дискриминации, домогательствах и создании враждебной рабочей среды. Также Девин Ла Белла отметила, что после инцидента ее карьера пошла на спад, а участие в третьей части фильма ей не предложили.

Мартин Сингер, адвокат Кевина Костнера, выдвинутые в иске обвинения назвал «абсолютно безосновательными». По его словам, в день инцидента проходила лишь репетиция сцены, и сама Ла Белла выразила готовность участвовать, подтверждая это жестом «палец вверх».