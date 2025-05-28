США ограничат выдачу виз иностранцам, посягающим на свободу слова американцев

Соединенные Штаты вводят новую визовую политику в отношении иностранных чиновников и лиц, причастных к ограничению свободы слова американцев. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Сегодня я объявляю о новой политике ограничения виз, которая будет применяться к иностранным должностным лицам и лицам, которые замешаны в цензурировании американцев,— написал он в соцсети X. — Свобода слова имеет важное значение для американского образа жизни. Это неотъемлемое право, над которым иностранные правительства не имеют власти».

«Будь то в Латинской Америке, Европе или где-либо еще, дни бездейственного отношения к тем, кто стремится подорвать права американцев, прошли»,— указал госсекретарь США.

В США свобода слова американцев гарантируется Первой поправкой к Конституции США. Первая поправка входит в состав Билля о правах, который был ратифицирован 15 декабря 1791 года. Она гласит: «Конгресс не должен издавать законов, устанавливающих какую-либо религию или запрещающих ее свободное исповедание, ограничивающих свободу слова или печати или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб».

Анастасия Домбицкая