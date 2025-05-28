В Магнитогорске замглавы отдела полиции осужден на пять лет колонии за коррупцию

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал заместителя начальника отдела полиции района Кайрата Бурантаева виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки (п.п. «г» и «е» ч. 3 ст. 286, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки — 231 тыс. руб. Приговор оглашен 28 мая, сообщил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также суд запретили Кайрату Бурантаеву занимать в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Кайрат Бурантаев и его начальник Константин Пензин получили взятку от предпринимателя в виде услуг имущественного характера на сумму не менее 77 тыс. рублей взамен на общее покровительство и совершение незаконных действий.

В сентябре 2024 года руководителей райотдела полиции задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Они же занимались оперативным сопровождением по уголовному делу.