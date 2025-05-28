ЭКО-культура инвестировала 76 млрд рублей в развитие агрокластера СКФО

На Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» объявил о масштабных капиталовложениях в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). Общий объем инвестиций в проекты в регионе превысил 76 млрд руб., что составляет почти половину всех вложений холдинга и подтверждает стратегическую значимость СКФО для компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЭКО-культура Фото: ЭКО-культура

Директор департамента управления кредитования ЭКО-культуры Юрий Воронов подчеркнул, что СКФО является ключевым регионом для холдинга, назвав его «томатной столицей России». Сегодня здесь функционируют шесть тепличных комплексов компании общей площадью 300 га: пять расположены в Ставропольском крае и один – в Кабардино-Балкарии.

Привлекательность Северного Кавказа для инвесторов, по словам господина Воронова, объясняется значительной государственной поддержкой овощеводства защищенного грунта. Это включает льготные условия кредитования и субсидирование капитальных затрат, что существенно облегчает реализацию крупных бизнес-проектов.

Помимо финансовых показателей, холдинг активно подтверждает качество своей продукции. На форуме было объявлено, что новый проект ТК «Чегем Агро» в Кабардино-Балкарии получил знак «Зеленый эталон» от Роскачества. Годом ранее другие тепличные комплексы ЭКО-культуры стали первыми в России, прошедшими аналогичную сертификацию.

Холдинг «ЭКО-культура» также позиционирует себя как один из крупнейших работодателей в СКФО, создав более 6 тыс. рабочих мест со средней зарплатой выше региональных показателей. Директор департамента HR-бренда Татьяна Лытенкова отметила, что компания активно развивает кадровый потенциал, сотрудничая с 20 профильными учебными заведениями, предлагая агроклассы, стажировки и бесплатное целевое обучение с последующим трудоустройством.

Екатерина Алферова