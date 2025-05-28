ОТЭКО приступила к пусконаладке собственного пункта текущего ремонта грузовых вагонов

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, строит современный пункт текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов (ПТОР) вместимостью 95 вагонов на станции Панагия.

Фото: Компания «ОТЭКО»

Этот объект позволит ремонтировать до 80% прибывших в порт вагонов с выявленными неисправностями прямо на территории предприятия, значительно сокращая сроки обслуживания и снижая общую нагрузку на сети железных дорог.

Новый пункт ремонта — это современный технологичный объект из четырех ремонтных железнодорожных путей и отдельного парка накопления до 200 колесных пар. Одновременно здесь смогут ремонтироваться до 15 вагонов различных операторов и собственников подвижного состава, а ежемесячная производительность составит 600–700 единиц. Ранее неисправные вагоны группировались и отправлялись на сторонние предприятия, что занимало до двух недель. Теперь благодаря ПТОР время ремонта сократится до 1–3 дней. Это решение позволит оптимизировать процессы и сократить занятость путей необщего пользования вагонами, ожидающими отправки на ремонт.

«Ввод пункта ремонта грузовых вагонов позволит снизить занятость путей станции Панагия вагонами в ожидании отправки и снять с нашего партнера — ОАО "РЖД" — нагрузку по отправке неисправных вагонов на другие предприятия. Также для собственника или арендатора вагонов уменьшится время их нахождения на наших путях. Вагоны не будут накапливаться в ожидании отправки в ремонт, а сразу станут уходить отремонтированными в сформированных составах под погрузку»,— отметил руководитель службы вагонного хозяйства ОТЭКО Андрей Слюсаренко.

ПТОР расположен в районе автоматизированной сортировочной горки станции Панагия и соответствует всем техническим требованиям ОАО «РЖД». На объекте будут выполняться ремонтные работы, предусмотренные регламентами ТР-1 и ТР-2. Для этого ОТЭКО заключила договор со специализированной организацией-исполнителем.

Основные строительные работы по ПТОР уже завершены: проложено более 5200 метров путей, уложено семь стрелочных переводов, построен ремонтно-сборочный участок с двумя 10-тонными козловыми кранами, оборудована площадка открытого склада запасных частей и парк колесных пар с 5-тонным козловым краном.

На данный момент завершаются работы по электромонтажу наружного освещения, устройству систем централизации, блокировки и связи (СЦБ), а также строительству подъездной дороги к площадке ремонта вагонов.

Готовность объекта — более 90%, идут пусконаладочные работы. Новый ПТОР станет важным элементом инфраструктуры порта Тамань и позволит ОТЭКО значительно повысить эффективность обслуживания грузовых вагонов.