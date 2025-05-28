В Сочи запущено 35 проектов велнес-резиденций стоимостью до 688 млн рублей

В Сочи запущено 35 проектов сервисных резиденций с элементами велнес-инфраструктуры. По данным Urban, речь идет о 2,8 тыс. лотов, выведенных в реализацию в 2024–2025 годах. Средняя стоимость «квадрата» составила 1,23 млн руб., диапазон цен — от 6,5 млн до 688,58 млн руб. за апартаменты площадью от 18 до 215 кв. м. Формат предполагает возможность постоянного проживания и доступ к оздоровительным и бытовым услугам гостиничного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

До этого момента подобная инфраструктура в России была сосредоточена преимущественно в отдельных отельных комплексах на юге страны, в Карелии, на Алтае, в Подмосковье и в районе Минеральных Вод. В ряде проектов также применяются решения, схожие с концепцией велнес, — включающие термальные зоны, релаксационные бассейны, медицинские кабинеты и инфраструктуру для восстановительных процедур.

По данным Urban, текущая стадия развития сегмента отличается от краткосрочного формата велнес-отелей тем, что инфраструктура интегрируется в жилую среду и доступна для постоянного пользования. По словам организаторов премии, это отличает такие комплексы от традиционных гостиниц, санаториев и spa-курортов.

В числе первых реализованных объектов в Сочи — гостиничный комплекс Mantera Supreme с резиденциями Mantera Residence и проект LeePrime на курорте Роза Хутор. Оба проекта предполагают совмещение жилой функции с доступом к фитнес-залам, спа-зонам и медицинским сервисам.

Согласно оценке Urban, в Москве по состоянию на май 2025 года 17% проектов бизнес- и премиум-класса включают отдельные элементы wellness-инфраструктуры. В массовом сегменте подобные решения практически отсутствуют.

Мария Удовик