Около 11 тыс. выпускников «Юнармии» стали участниками СВО

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что около 11 тыс. выпускников «Юнармии» стали участниками боевых действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Очень важно, что, когда началась специальная военная операция, 11 тысяч выпускников "Юнармии" взяли в руки оружие и встали на защиту своей Родины. Большое чувство гордости вызывает то, что среди них 700 кавалеров ордена Мужества, три Героя России»,— сказал господин Кириенко на юнармейском форуме «Плечом к плечу» (цитата по ТАСС).

Желание выпускников участвовать в боевых действиях господин Кириенко связал с тем, что среди наставников движения — «большое количество настоящих героев специальной военной операции». «Людей, которые уже все доказали не только себе, доказали стране, показали настоящий героизм. Людей, которые на многое способны, могут быть успешными военачальниками и командирами, могут успешно реализовать себя благодаря решениям президента на самом высоком уровне государственной службы»,— сказал господин Кириенко.

Начальник центрального штаба «Юнармии» Владислав Головин 26 марта докладывал президенту Владимиру Путину, что движение насчитывает 1,8 млн участников. Из них 411 тыс. человек являются выпускниками и наставниками, 122 тыс. так или иначе связали свою жизнь с военной службой и силовыми структурами.

Полина Мотызлевская