В Энгельсе сточные воды затопили въезд во двор при ремонте канализации

В Энгельсе Саратовской области сточные воды затопили въезд во двор по ул. Ломоносова во время ремонта канализационных сетей. Об этом сообщает МУ Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

По данному факту надзорное ведомство провело проверку. Об изливе специалистам рассказал один из местных жителей. Ремонтом занимались сотрудники МУП «Энгельс-Водоканал».

Как выяснилось, к изливу канализационных сточных вод на рельеф местности привел поврежденный шланг. Управление объявило МУП «Энгельс-Водоканал» официальное предостережение с требованием недопущения подобных нарушений в будущем.

Павел Фролов