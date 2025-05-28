30 медиков Татарстана спасали жизнь женщине, перевезенной санавиацией

Почти 30 врачей и медсестер помогали вылечиться 29-летней жительнице Чистопольского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы (РКБ).

18 февраля женщина поступила в РКБ с гриппом А и тотальным поражением легких. Почти неделю она занималась самолечением, а в день госпитализации оказалась на искусственной вентиляции легких. В тот же день вечером девушку перевезли в отделение реанимации и интенсивной терапии с помощью вертолета санитарной авиации.

Медикаментозного лечения было недостаточно, поэтому пациентку подключили к аппарату ЭКМО. В течение двух недель вместо женщины работали искусственные легкие. После этого пациентку перевели на лечение на ИВЛ и у нее диагностировали пневмоторакс. Хирурги несколько раз оперировали жительницу Татарстана.

В мае женщину перевели в отделение реабилитации. Пациентке делали суставную, дыхательную гимнастику и физиотерапию. Постепенно у женщины восстановилось дыхание, и она начала ходить. Завтра она вернется домой к 4-летней дочери.

Диана Соловьёва