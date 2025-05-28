Россияне чаще всего используют карты и платежные стикеры

Среди россиян самым популярным способом безналичного расчета остается дебетовая карта. Немногим реже используют платежные стикеры, PAY-сервисы и цифровые карты. Такие данные приводят аналитики ВТБ.



В первом квартале этого года клиенты совершили 90 млн оплат стикерами, потратив свыше 65 млрд руб. Это почти в шесть раз больше показателей 2024 года. Через Pay-сервисы в первом квартале транзакции провели более 40 млн раз. Общая сумма превысила 30 млрд руб. Аналитики отмечают, что пользователи Pay-сервисов в среднем совершают на 15% больше платежей ежемесячно.

Доля цифровых карт остается на уровне 2,1% от общего транзакционного оборота. За первый квартал клиенты провели более 21 млн транзакций таким способом на сумму свыше 25 млрд руб. Сумма трат также увеличилась на 54% по сравнению с показателями 2024 года.

По словам руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина, значительный рост популярности альтернативных платежных систем обусловлен свободой выбора и гибкостью в способах оплаты.