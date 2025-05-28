Мрамор сотрут в порошок

На территории Агаповского района в Челябинской области начал работать новый завод микрокальцита — наполнителя из молотого мрамора. Это уже третья производственная площадка в регионе, которую построило ООО «РИФ-Микромрамор». Размер инвестиций в новый проект превысил 480 млн руб. Эксперты считают, что производственная площадка позволит снизить долю импортной продукции на российском рынке. В Челябинской области много месторождений мрамора. Также у региона большой экспортный потенциал, отмечают аналитики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятие будет производить около 100 тыс. тонн микрокальцита в год

Фото: Дарья Попова, пресс-служба ООО «РИФ-Микромрамор» Предприятие будет производить около 100 тыс. тонн микрокальцита в год

Фото: Дарья Попова, пресс-служба ООО «РИФ-Микромрамор»

Компания «РИФ-Микромрамор» открыла в Челябинской области третий завод наполнителя из молотого мрамора — микрокальцита. Общая сумма инвестиций в проект составила более 480 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Фонда развития промышленности.

Предприятие разместилось в поселке Субутак Агаповского района. Строительство реализовано в рамках трехстороннего соглашения, заключенного в декабре 2023 года между «РИФ-Микромрамор», Фондом развития промышленности России и ФРП Челябинской области. Компании был одобрен льготный заем на покупку и установку измельчающего и обслуживающего оборудования для завода на 180 млн руб.

ООО «РИФ-Микромрамор» зарегистрировано в Карталинском районе Челябинской области в 2007 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», основной вид деятельности компании — производство гранул и порошков из природного камня. Компания в равных долях принадлежит Андрею и Алексею Прохоровым. Последний также является директором. В 2024 году выручка «РИФ-Микромрамор» от продаж составила более 4,8 млрд руб., чистая прибыль — 504,8 млн руб. Предприятию принадлежат компании ООО «Заир» (вид деятельности — добыча камня, песка и глины), ООО «Лето» (покупка и продажа земельных участков), ООО «Уралком» (оптовая торговля химическими продуктами) и ООО «Орион» (добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев). Все организации зарегистрированы в Магнитогорске.

Микрокальцит — это белый порошок, полученный с помощью помола мрамора. Он используется для производства сухих строительных смесей, лакокрасочных материалов, линолеума и виниловых обоев, чистящих средств, а также в составе буровых растворов в нефтегазовой промышленности. На новом заводе микрокальцита в Челябинской области при помоле не используют химические реагенты. Площадка сможет производить за год около 100 тыс. тонн продукции, которая чаще всего поставляется в Россию из Греции, Норвегии и Турции.

Директор ООО «РИФ-Микромрамор» Алексей Прохоров отметил, что новое предприятие позволит создавать наполнитель из молотого мрамора, который по качеству и стоимости не уступает импортным аналогам.

«Спрос на измельченный мрамор продолжает активно расти, поэтому мы, откликаясь на потребности рынка, приняли решение расширить производство. В 2024 году в Россию было импортировано 260 тыс. тонн микрокальцита. Дополнительные мощности позволят компании усилить свое положение на рынке как производителя важной импортозамещающей продукции. Новый завод уже запущен, в его штате 150 сотрудников»,— прокомментировал Алексей Прохоров.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов рассказал, что микрокальцит также активно используется для производства стекла, бумаги и картона, резины. По его словам, продукция не является дефицитной в России, однако новая площадка по производству наполнителя из молотого мрамора позволит сократить объем импортной продукции на рынке.

«Несмотря на то что микрокальцит можно назвать нишевым товаром, емкость его рынка в России можно оценить на уровне 2 млн т, объем же импорта — не менее 250 тыс. тонн. То есть дефицита как такового нет, зато есть возможности для замены иностранной продукции российской»,— подчеркнул эксперт.

Председатель челябинского областного отделения «Опоры России» Дмитрий Клеутин отмечает, что микрокальцит востребован на российском рынке. Челябинская область как площадка для производства мраморных порошков является выгодной. «Среди региональных преимуществ — наличие необходимой сырьевой базы, в области большие залежи известняка и мрамора, сосредоточение заводов-производителей, выгодное географическое положение для построения логистических цепочек поставок как по стране, так и на экспорт»,— отметил Дмитрий Клеутин.

Еще две производственные площадки «РИФ-Микромрамор» расположены в поселке Джабык и селе Еленинка Карталинского района. Добыча сырья реализуется на месторождениях «Полоцк» и «Елена». В 2021 году компания пустила вторую очередь завода молотого мрамора в поселке Джабык. Стоимость проекта составила 450 млн руб. Мощность производственной площадки — 100 тыс. т микрокальцита в год.

Ольга Воробьева