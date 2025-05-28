В Чувашии мужчину обвиняют в избиении соседа до смерти

62-летнего жителя Чувашии обвиняют в избиении своего соседа до смерти и нанесения побоев его жене. Об этом сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, в алкогольном опьянении мужчина, находясь дома у соседа,нанес ему множество ударов ногами, руками и деревянной палкой. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Также обвиняемый ударил жену погибшего кулаком в живот.

В суд направлено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (повторное нанесение побоев).

Дарья Сайфиева