В Самаре утвердили обвинение в злоупотреблении полномочиями при ремонте пожарных проездов

Приволжская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Самары. Они обвиняются по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщает транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 году в Самаре на территории филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» подрядчик выполнял ремонт пожарных проездов и асфальтобетонного покрытия. В результате объем фактически выполненных работ оказался меньше заявленного, также снизились затраты на стройматериалы «из-за особенностей местности и иных технических факторов».

Однако главный инженер и начальник отдела эксплуатации зданий и текущего ремонта филиала подписали акты приемки, в которых указывались заведомо ложные данные о завышенном объеме работ и их стоимости. Заказчику был нанесен ущерб на сумму свыше 1,7 млн руб. Уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд.

Руфия Кутляева