Петербуржцы этой весной на 71% чаще заказывали услуги клининга

Спрос на услуги уборки жилья за год вырос в Санкт-Петербурге на 71%. По сравнению с мартом в апреле жители Северной столицы на 23% чаще нанимали таких специалистов, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

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Их аналитики и сервиса Qlean выяснили, что чаще всего петербуржцы нанимают клининг для уборки кухни. Спрос на мытье духовых шкафов и вытяжек за год увеличился на 42% и 56% соответственно. Очистку микроволновых печей заказывали на 60% чаще, варочных панелей — на 69%, холодильников — на 32%.

Обращаются к специалистам и за поддерживающей уборкой, наведением порядка в ключевых зонах квартиры: комнатах, кухне и санузлах. Стоимость такой услуги стартует от 3000 рублей. За год спрос на уборку санузлов вырос на 42%, ванных комнат — на 84%, кухонь — на 70%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что интерес петербуржцев к климатической технике за год вырос на 54%.

Татьяна Титаева